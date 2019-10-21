РИАМО - 21 окт. В Москве в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Парк Победы» с перехватывающими парковками площадью более 200 тысяч квадратных метров, сообщается на официальном сайте столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

ТПУ Возводят на Кутузовском проспекте в районе Дорогомилово. Его концепцию разработало ЗАО «Горпроект», также выступившее генеральным проектировщиком, вместе с ТПО «Резерв».

«Он объединит Арбатско-Покровскую и Калининско-Солнцевскую линии метро и потоки наземного общественного транспорта: здесь проходят четыре троллейбусных, семь автобусных маршрутов и восемь направлений маршрутных такси», - отмечается в материале.

Ожидается, что данный ТПУ сократит время для пересадки, а также разгрузит магистрали столицы, улучшив тем самым транспортную доступность удаленных от центра районов.

При нем планируется обустроить целый многофункционального комплекса, который будет состоять также их четырехэтажного торгово-развлекательного центра, на кровле которого разместятся сады, 35-этажного делового центра и апартаментов с подземным паркингом. Также будет проведено благоустройство территории по уникальному проекту.

«Согласно архитектурной концепции, на кровле торгово-развлекательного центра разместят цветущие сады и обустроят прогулочные зоны с панорамными видами на исторический район столицы Парк Победы. Также на крыше появятся «оазисы», где в теплое время года будут работать кафе-бары», - говорится в сообщении.

Объединять транспортно-инфраструктурные объекты и прогулочную зону будет стеклянная панорамная пешеходная галерея длиной более 300 метров.

Ожидаемый пассажиропоток ТПУ — более 500 тысяч человек в день.