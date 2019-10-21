РИАМО - 21 окт. На территории 11 парков культуры и отдыха Москвы планируется установить новые детские игровые комплексы, на территории восьми парков объекты уже размещены, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Каждая из 11 детских площадок – это отдельная история. Все площадки, которые расположатся в городских парках культуры и отдыха, будут 1,35 тысячи квадратных метров», - рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Так, площадки уже появились в парке «Костино» в Королеве, Центральном парке Реутова, парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде, в парке культуры и отдыха «Сказочный» в Красногорске и в парке «Дубки» в поселении Калининец в Нарво-Фоминском округе, а также в парках «Пестовский», «Заречная» и «Никольско-Архангельский» в Балашихе.

Под программу губернатора региона для парков разработано несколько концепций площадок — «Остров», «Джунгли», «Космос», «Созвездие», «Молекула», «Атом». Они подбираются в соответствии с ландшафтом в зоне размещения.

Так, площадка «Остров» – одна из 11 детских площадок, которые появятся в этом году. По ее территории будет «протекать» река из акрила с островками-батутами. На берегах расположат мини-скалодром. Здесь же разместятся различные горки и качели.

«Свои дополнения в концепцию площадки смогли внести сами жители муниципалитета во время общественных обсуждений, которые прошли в мае в парках», - отметил Хайкин.

В этом году впервые вместе с родителями элементы игровых зон выбирали дети.

Кроме 11 игровых комплексов в парках, в Подмосковье в 2019 году планируется установить по губернаторской программе не менее 213 современных детских площадок в дворовых территориях.