РИАМО - 21 окт. Жительнице Таганского района столицы, которая не согласна с тем, что ее оштрафовали на 500 тысяч рублей за неправильную парковку, необходимо обратиться в суд, в свою очередь ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» подробно изучит данный инцидент, сообщил РИАМО в понедельник пресс-секретарь ГКУ «АМПП» Филипп Конюхов.

Ранее жительница Таганского района столицы Леля Иванова рассказала в Facebook о штрафах на общую сумму почти 500 тысяч рублей, которые ей выписал «Московский паркинг» за незаконную парковку после лишения ее резидентного права без уведомления.

«Действие парковочного разрешения было приостановлено по причине неоплаченных штрафов – на момент выдачи парковочного разрешения срок их оплаты еще не истек, поэтому препятствий к выдаче резидентного разрешения не было. Мы понимаем, что автомобилистка попала в очень неприятную ситуацию, однако ГКУ «АМПП» действуют строго в рамках закона, поэтому в случае несогласия с выписанными постановлениями автомобилистке необходимо обратиться в суд», - сказал Конюхов.

Он уточнил, что, согласно статье 29.11 КоАП РФ, постановления направляются «Почтой России» по адресу, указанному при регистрации автомобиля в ГИБДД, поэтому для того, чтобы получать штрафы по новому адресу, автомобилистка должна была сообщить об его изменении в ГИБДД.

Кроме того, он отметил, что владелице автомобиля могли приходить штрафы не только за неоплату парковки, но и за превышение скорости и другие нарушения ПДД, о которых она не была осведомлена.

«Тем не менее, письма с уведомлениями о приостановке разрешения отправлялись автомобилистке именно по новому адресу, указанному ей при оформлении парковочного разрешения, однако все письма вернулись назад, так как автовладелица их не забрала. Данные о выписанных постановлениях могли не отображаться на информационных порталах, так как для того, чтобы их получать, нужно указать не только водительское удостоверение, как сделала автомобилистка, но и госномер автомобиля», - добавил Конюхов.

Официальный способ уведомления автовладельца о наличии штрафа – это почтовое отправление.

«Мы всегда идем навстречу водителям, но и автомобилистам следует быть внимательнее при заполнении документов и проверке почты. Сейчас парковочное разрешение автовладелицы действует, чтобы она не получала новых штрафов за неоплату парковки, несмотря на то, что другие неоплаченные штрафы являются основанием для его приостановления. Мы тщательно изучим данную ситуацию, но рекомендуем автомобилистке обращаться в суд», - заключил Конюхов.