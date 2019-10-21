РИАМО - 21 окт. В Московской области началось комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Осенние каникулы», его цель — уменьшить количество ДТП с участием несовершеннолетних, научить школьников безопасному участию в дорожном движении, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

«С 21 октября по 10 ноября текущего года автоинспекторы совместно с работниками образовательных организаций проведут для школьников и воспитанников профилактические беседы, конкурсы, открытые уроки и викторины по безопасности дорожного движения. Особое внимание будет уделено практическому обучению детей дорожной грамоте с использованием специализированных автогородков, транспортных площадок и кабинетов по БДД», — говорится в сообщении.

На наиболее оживленных пешеходных переходах пройдут социально-ориентированные акции. Их цель — повышение уровня защищенности юных пешеходов в процессе дорожного движения. Полицейские также примут участие в родительских собраниях и заседаниях педагогических советов, на которых будут обсуждены актуальные вопросы предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.

Для большей эффективности к участию в мероприятиях привлекут представителей родительских комитетов, общественных объединений и организаций.