РИАМО - 21 окт. В Можайске в 2021 году закончат реконструкцию стадиона «Спартак» на улице Герасимова, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

Сейчас ведется разработка проекта реконструкции спортивного объекта. Об этом сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

«Согласно техзаданию, в рамках реконструкции футбольное поле и легкоатлетический сектор будут приведены в соответствие с современными стандартами. Трибуны будут обновлены, появятся подтрибунные помещения. На стадионе будет установлено нового информационное табло и мачты освещения», — говорится в сообщении.

На прилегающей территории будет выполнено комплексное благоустройство.

Объект включен в госпрограмму «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование осуществляется за счет средств бюджета.