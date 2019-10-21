РИАМО - 21 окт. Всероссийский фестиваль ГТО проходит с 17 октября по 7 ноября в Международном детском центре «Артек», в нем участвуют восемь спортсменов из Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства физкультуры и спорта Московской области.

Всего в фестивале участвуют свыше 650 представителей из 83 регионов страны.

«В составе сборной Московской области принимают участие восемь сильнейших представителей из Подольска, Одинцово, Сергиева Посада и Богородского городского округа, отобранных по итогам регионального этапа, прошедшего 23 мая в Мытищах», — говорится в сообщении.

Победители командного зачета, набравшие наибольшую сумму очков за выполнение спортивной программы, эстафеты ГТО, а также при оценке уровня знаний в области физической культуры и спорта, получат главную награду – переходящий кубок ГТО.

«Всех участников ожидает насыщенная соревновательная программа. Однако, соревновательный аспект далеко не единственный. Учащиеся улучшат свои знания по физической культуре, здоровью и гигиене, истории спорта, а также прослушают лекции от известных российских спортсменов», — сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.