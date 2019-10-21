РИАМО - 21 окт. Вопрос об избрании главы городского округа Пущино рассмотрели на заседании совета депутатов в понедельник, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.
«На заседании совета депутатов <…> был рассмотрен вопрос об избрании главы городского округа Пущино. Единогласно главой муниципалитета избран Алексей Воробьев», - говорится в сообщении.
Ранее Алексей Воробьев занимал пост исполняющего обязанности руководителя администрации.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии