РИАМО - 21 окт. Лидерами по количеству расселенного аварийного жилья по итогам трех кварталов 2019 года в Подмосковье стали Клин, Рузский округ и Кашира, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области

«С начала года в городском округе Клин за бюджетные средства расселено почти 3,45 тысячи квадратных метров, в Рузском округе – более 2 тысяч квадратных метров, в Кашире – 1,9 тысячи квадратных метра», - сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Таким образом, по итогам трех кварталов современное комфортабельное жилье в Клину получили почти 300 граждан, в Рузском городском округе – более 120 человек и в Кашире – 109 переселенцев.

В пятерке лидеров также городской округ Луховицы, расселивший 1,4 тысячи квадратных метров аварийного жилого фонда, и Сергиево-Посадский округ с 1,38 тысячи квадратных метров.

Более 500 квадратных метров аварийного жилья с начала года успешно расселили в Ступине (980 квадратных метров, 48 человек), Егорьевске (881 квадратных метров, 84 человека), Волоколамском округе (709 квадратных метров, 40 человек).

В рамках этапа переселения 2020 года досрочно в текущем году переселены 99 человек из 48 аварийных помещений общей площадью порядка 1,9 тысячи квадратных метров.

В Подмосковье расселение аварийного жилья осуществляется в рамках адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы», государственной программы Подмосковья «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области 2019-2025 годы», а также нацпроекта «Жилье и городская среда».