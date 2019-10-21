РИАМО - 21 окт. Более 5,5 тысяч заявок в Единую диспетчерскую службы Подмосковья обработала Госжилинспекция за прошедшую, число поступивших заявок в целом снизилось на 10% по сравнению с позапрошлой неделей, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Наиболее частой темой обращений стало ненадлежащее состояние подъездов — плохая уборка, неисправное освещение, разрушение отделки стен и потолков. В то же время на особом контроле остаются вопросы отопления.

«В результате проведения оперативных мероприятий количество жалоб на отсутствие отопления снизилось на 66%, а на его качество - на 62% по сравнению с позапрошлой неделей. Лидерами по снижению количества заявок в этой категории являются городские округа Истра, Подольск, Пушкинский, Щелково и Электросталь», - отмечается в материале.

При этом никаких жалоб на отсутствие отопления не поступило из 14 тысяч муниципальных образований —Волоколамского, Раменского, Дмитровского, Рузского, Орехово-Зуевского и Жуковского округов, а также из Дзержинского, Королева, Котельников, Лобни, Лыткарина, Реутова, Чехова и Шатуры.

Также жалобы на отопление ненадлежащего качества не поступали из семи городских округах — Талдомского округа, Бронниц, Дубны, Зарайска, Красноармейска, Краснознаменска и Ступина.

«Руководитель надзорного ведомства Ольга Федина добавила, что в целях профилактики нарушений жилищного законодательства Госжилинспекция разработала план-график проведения систематических осмотров 2 тысяч многоквартирных домов в течение отопительного периода 2019-2020 годов», - отмечается в материале.

Госжилинспекция Московской области контролирует исполнение заявок, поступающих в Центр управления регионом (ЦУР). Направить заявку местные жители могут через портал ЕДС МО (eds.mosreg.ru/). Управляющая компания должна принять ее в течение 24 часов и провести необходимые работы в сроки, установленные в специальном классификаторе.