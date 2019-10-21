РИАМО - 21 окт. В подмосковном Ступине в деревне Торбеево реализуется компанией «С7 Аэро» реализуется инвестпроект по возведению уникального центра малой авиации, на данный момент проект находится на первом этапе, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

На сегодняшний день уже заканчивается строительство ангара с командно-диспетчерским пунктом и помещения для проведения брифингов с пилотами перед полетами. Кроме того, ведется формирование обеспечивающей инфраструктуры центра — построено три трансформаторных подстанции, подготовлена проектная документация для газовой котельной. Стройплощадку накануне посетил зампред правительства Московской области Вадим Хромов.

«На сегодняшний день инвестор уже вложил в реализацию проекта около 700 миллионов рублей, общий объем финансирования составит 13 миллиардов рублей. В Ступине появится действительно уникальный, первый такого уровня в России, современный центр малой авиации, который станет визитной карточкой Подмосковья», - рассказал Хромов.

Он также отметил, что реализация проекта позволит создать в Ступине и близлежащих муниципалитетах порядка 1 тысячи рабочих мест.

«Этот проект предполагает размещение маломерных воздушных судов, их использование, техническое обслуживание этих судов. Нашей компанией «С7 Аэро» создана техническая база для этого, полностью сертифицированная, впервые в Российской Федерации. Мы будем заниматься и техническим совершенствованием судов, и поддержанием летной годности этих воздушных судов», - отметил генеральный директор ООО «С7 Аэро» Александр Оспищев.

Завершить строительство центра малой авиации в Ступине планируется в начале 2023 года.