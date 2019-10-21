РИАМО - 21 окт. Специалисты Госжилинспекции Московской области за период с 14 по 18 октября проверили более 2 тысяч многоквартирных домов, а также выявили почти 1,9 тысячи нарушений жилищного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

За этот период инспекторы выдали 168 предписаний об устранении нарушений и составили 103 протокола об административной ответственности.

«Больше всего протоколов на минувшей неделе жилищные инспекторы составили в городском округе Солнечногорск. Здесь за нарушения законодательства об энергоэффективности, а также правил безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования заведены и направлены на рассмотрение 68 административных дел в отношении МУП «ИКЖКХ», - отмечается в материале.

Также схожие нарушения законодательства, а также несоблюдение лицензионных требований и правил содержания и ремонта жилых домов были выявлены в Одинцовском городском округе. По ним было заведено 44 административных дела.

Также в вышеуказанный период специалисты подмосковной Госжилинспекции выявили около 500 домов с неисправными входными дверями, незапертыми подвалами и чердаками, большая часть которых находится в городских округах Ленинский (61) и Домодедово (56).

В более чем 250 домах обнаружены незакрытые тепловые контуры. Больше всего таких нарушений выявили в Подольске (47) и Воскресенске (34). Кроме того, порядка 30 обследованных домов имели местные разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб. Больше всего таковых зафиксировано в Пушкинском округе (девять) и Серпухове (шесть).

По всем нарушениям были выданы предписания об устранении. Госжилинспекция проконтролирует их исполнение в установленный срок.

Также за прошедшую неделю по итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел наложено 268 штрафов на общую сумму более 4,33 миллиона рублей.