РИАМО - 21 окт. После полуночи в Московском регионе ожидается прекращение дождя, всего за это время в регионе выпадет чуть более 4% осадков от месячной нормы, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Осадки прекратятся только после полуночи. За это время выпадет трех миллиметров осадков», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что месячная норма осадков для октября составляет 71 миллиметр. Таким образом, за сегодняшний день выпадет около 4,2% от месячной нормы.