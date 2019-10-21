РИАМО - 21 окт. В Москве локализовали крупный пожар на складе на востоке города, в тушении участвуют более 40 единиц техники, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

Сообщение о возгорании склада по адресу: улица Амурская, 3, строение 11, поступило пожарным в 17:58. Пожар был локализован в 19:35.

«Площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Ранг сложности №2 отменен», — говорится в сообщении.

В ходе тушения пожара были спасены четыре человека. Информация о пострадавших уточняется.

Видео крупного пожара на Амурской улице в Москве>>