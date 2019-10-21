РИАМО - 21 окт. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере разыграет гранты для Центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), заявки принимают до 28 октября, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

«Гранты предоставляют на обеспечение мероприятий и проектов, способствующих вовлечению молодежи в научно-техническую и инновационную деятельность, в виде безвозмездной и безвозвратной субсидии в денежной форме. Размер гранта составляет от 1 до 3 миллионов рублей на срок от 12 до 15 месяцев», – отмечается в сообщении.

Заявки принимаются до 10:00 28 октября. Подать заявку на участие можно через систему АС Фонд-М по адресу https://online.fasie.ru.

В Подмосковье работают 14 ЦМИТ. Они расположены в Дубне, Дмитрове, Жуковском, Протвине, Пущине, Одинцове, Балашихе, Фрязине, Красногорске, Люберцах, Химках, Сергиевом Посаде, Котельниках и Подольске. Это самое большое количество подобных центров среди всех субъектов России.

В регионе с 2015 года работает программа по созданию и обеспечению деятельности ЦМИТ. За все время объем финансирования составил более 160 миллионов рублей. И уже более 20 тысяч человек прошли обучение в ЦМИТ, так же было проведено более 300 мероприятий, направленных на развитие детского научно-технического творчества.

«В этом году в результате конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства на частичную компенсацию затрат, связанных с созданием ЦМИТ, определены четыре муниципальных образования, где появятся ЦМИТ в 2019 году. Министерством инвестиций и инноваций Московской области поддержаны заявки на открытие ЦМИТ в городских округах: Орехово-Зуевский, Солнечногорск, Электросталь и Ступино», – уточнил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.