РИАМО - 21 окт. Ступинские онкологи удалили 46-летнему мужчине двухкилограммовую опухоль, операция длилась около трех часов, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Пациент поступил в Ступинскую центральную районную клиническую больницу. Мужчине диагностировали массивную опухоль слепой кишки с прорастанием в смежные органы и обширным метастазированием в лимфатические узлы. Оперативное вмешательство завершилось восстановлением кишечной трубки.

«Заболевание было выявлено при колоноскопии, которая была выполнена в связи с низкими показателями гемоглобина в общем анализе крови. Примечательно, что мужчина имеет тяжелую сопутствующую патологию – сахарный диабет, ожирение и гипертоническую болезнь», – заявил проводивший операцию онколог высшей категории, доктор медицинских наук Виталий Коваленко.

Операция длилась около трех часов. Злокачественную опухоль удалили, сейчас мужчина находится в удовлетворительном состоянии, его перевели из реанимационного отделения в профильное. Он находится под пристальным наблюдением врачей.