РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 окт. На строящемся путепроводе через железнодорожный переезд в микрорайоне Салтыковка подмосковной Балашихи провели контрольные испытания шестью фурами, общий вес которых составил 210 тонн, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В рамках динамических испытаний шестью КамАЗами общим весом 210 тонн, провели геодезический контроль, проанализировали качество выполненных работ», – отмечается в сообщении.

По итогам мероприятия будет выдано заключение о готовности эстакады к открытию.

Протяженность четырехполосного путепровода около километра.

Его пропускная способность – 30 тысяч машин в сутки. Объект позволит ликвидировать пробки, которые образовываются на железнодорожном переезде.