РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 окт. На строящемся путепроводе через железнодорожный переезд в микрорайоне Салтыковка подмосковной Балашихи провели контрольные испытания шестью фурами, общий вес которых составил 210 тонн, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.
«В рамках динамических испытаний шестью КамАЗами общим весом 210 тонн, провели геодезический контроль, проанализировали качество выполненных работ», – отмечается в сообщении.
По итогам мероприятия будет выдано заключение о готовности эстакады к открытию.
Протяженность четырехполосного путепровода около километра.
Его пропускная способность – 30 тысяч машин в сутки. Объект позволит ликвидировать пробки, которые образовываются на железнодорожном переезде.
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