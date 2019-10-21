РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 окт. Детский сад на 150 мест достроили в деревне Путилково в городском округе Красногорск, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Накануне в Московской области был введен в эксплуатацию детский сад на 150 мест, входящий в состав воспитательно-образовательного комплекса в деревне Путилково городского округа Красногорск. Открытие учреждения запланировано на начало 2020 года», – отмечается в сообщении.

Кроме того, в этом здании уже введена в эксплуатацию школа на 1,1 тысячи мест.

Застройщиком выступает ООО «РИВАС МО», входящее в состав АО «ПИК-Регион».

В комплексе предусмотрено все необходимое для полноценного развития детей: просторные групповые комнаты и классы, залы для занятий музыкой, танцами и спортом, уютные общественные пространства.

На прилегающей территории оборудованы детские и спортивные площадки.

«Социальная инфраструктура проекта «Путилково» включает четыре детских сада, две школы, поликлинику и паркинги. Уже работает школа на 1,1 тысячи мест и 2 детских сада», – дополнила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Жилые корпуса микрорайона «Путилково» переменной этажности, в застройке используются как дома популярных панельных серий, так и монолитные с индивидуальной архитектурой.