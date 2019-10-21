РИАМО – 21 окт. Краткосрочные ограничения движения на 46 километре трассы М-7 Волга в Подмосковье введут ночью 23 октября, говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород».
«ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород» информирует, что ночью 23 октября 2019 года на километре 45+500 трассы М-7 Волга в Богородском городском округе Московской области запланированы работы по демонтажу пролетного строения модульного надземного пешеходного перехода. С 02:00 до 06:00 движение по участку временно ограничат. Проезжая часть в сторону Москвы будет сужена до одной полосы, максимальная скорость – 50 километров в час», – отмечается в сообщении.
Для безопасного проведения основных работ движение на участке автодороги приостановят в интервале с 03:30 до 04:10.
Возможный вариант объезда участка: километр 43 М-7 Волга – Монино – Лосино – Петровский – Ельня – километр 47 М-7 Волга.
Кроме того, рядом с демонтируемым модульным переходом возведен постоянный. Рабочее движение пешеходов по нему запущено. Сейчас ведется обустройство территории. Полное завершение работ намечено на конец ноября 2019 года.
Автомобилистам приносят извинения за доставленные неудобства.
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