РИАМО – 21 окт. В Лобне обеспечены права 124 дольщиков, накануне было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома-долгостроя, расположенного по адресу: улица Спортивная, дом 1, корпус 2, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Строительство 16-этажного трехсекционного дома на 200 квартир осуществлялось застройщиком ЗАО «Регионинвестстрой» с 2014 года. Первоначальный срок завершения строительства жилого дома, 4 квартал 2015 года, не был соблюден по причине финансовых трудностей застройщика. Строительство объекта остановлено в сентябре 2015 года», – отмечается в сообщении.

В ноябре 2017 года правительством Московской области одобрен механизм завершения строительства объекта, предусматривающий финансирование строительства привлеченным инвестором ООО «Осенний квартал». Техническим заказчиком проекта определена ГК «Основа».

«Ввод в эксплуатацию жилого дома позволил восстановить права 124 граждан-участников долевого строительства», − разъяснила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.