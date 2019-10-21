РИАМО - 21 окт. В Москве продолжается тушение крупного пожара на востоке города, площадь возгорания увеличилась до 1,5 тысяч квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по столице.

Сообщение о возгорании по адресу: улица Амурская, 3, строение 11, поступило пожарным в 17:58.

«Площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Объявлен ранг пожара №2. В ходе тушения пожара были спасены четыре человека», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется. В тушении участвуют 39 единиц техники и 128 человек.

Видео крупного пожара на Амурской улице в Москве>>