РИАМО – 21 окт. Стали известны обстоятельства гибели подмосковного депутата и директора ЗАО «Племзавод Раменское» Татьяны Сидоровой и членов ее семьи, накануне останки женщины и ее родственников были найдены в одном из дачных массивов в Московской области, передает газета «Известия».

Следователи полагают, что убийство было совершено в феврале 2012 года преступной группировкой, лидером которой является криминальный авторитет Олег Шишканов (кличка Шишкан).

«Сидорова была председателем совета директоров и якобы владельцем завода лишь формально – на самом деле предприятие контролировал Шишканов через нее. С их же помощью он добился выделения заводу от ВЭБа 4,5 миллиардов рублей», – заявил источник издания.

Он также пояснил, что данные средства в реальности освоили лишь на одну сотую, а оставшиеся деньги забрали себе члены группировки.

«Вскоре ВЭБ стал интересоваться тем, на что были израсходованы деньги. Тогда Татьяна Сидорова начала угрожать Шишканову, что расскажет о махинациях на заводе, если тот не решит вопрос. В итоге Шишканов отдал команду личному водителю и члену преступной группировки, чтобы тот устранил проблему. В результате депутат, ее муж, сестра и сын были убиты тем же вечером, а их тела вывезли и закопали в близлежащем карьере», – дополнил источник «Известий».

Собеседник рассказал, что на следующий день Сидорова должна была участвовать в важном совещании, однако на него женщина не явилась. Чтобы выяснить в чем дело, к ней домой направили человека, который впоследствии обнаружил беспорядок и следы от волочения тел.

Шишканова сразу заподозрили в совершении злодеяния, тем не менее, мужчина все отрицал и обвинял Сидорову в разворовывании средств.

«Он также задействовал свои связи, чтобы отвести от себя подозрение и оказать на следствие административное давление. В итоге в 2015 году расследование дела приостановили за отсутствием подозреваемых и отправили в архив. Источник отметил, что вернулись к расследованию дела только после того, как сотрудники ФСБ поймали одного из членов банды на другом преступлении», – разъясняется в статье.

За обещанное снисхождение для себя мужчина рассказал детали убийства Сидоровой, а также указал на всех причастных. В настоящее время он фигурирует в деле в статусе засекреченного свидетеля.

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