РИАМО - 21 окт. В Клину 27 октября начнется осенний хоровой биеннале, фестиваль, который организуют раз в два года, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Хоровой биеннале берет начало в 2015 году. Именно тогда Клин широко отмечал 175-летие со дня рождения П.И. Чайковского. А сам биеннале был приурочен к 6 ноября – Дню памяти великого композитора. Это во многом определило и программу фестиваля. В ней преобладала духовная музыка, а концертными площадками стали не только профессиональные залы, но и храмы Клина и Спас-Заулка», — говорится в сообщении.

Концерт в православном храме был первым и уникальным опытом даже для таких востребованных коллективов, как Московский камерный оркестр Musica viva.

Через два года, в 2017, программа фестиваля расширилась, но в ней также преобладала духовная музыка. Участниками первых двух биеннале стали такие известные коллективы, как Московский государственный академический камерный хор п/у Владимира Минина, Государственный академический Московский областной хор имени А. Кожевникова, Капелла России имени А.А. Юрлова, Государственный академический русский хор имени А.В. Свешникова, любительские хоры Подмосковья.

В этом году фестиваль начнется 27 октября. Откроет его выступление клинского образцового хора «Мандрагора» на сцене зала дома-музея П.И. Чайковского. 1 ноября в 17:00 под сводами Собора Святой Троицы выступит мужской камерный хор под руководством Валерия Рыбина. 3 ноября в храме Воскресения Христова будет петь камерный хор «Хорал» города Воскресенск. Начало в 15:00. Завершится хоровой биеннале 4 ноября в Троицком соборе концертом хора Валаамского монастыря. Начало в 17:00.