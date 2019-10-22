РИАМО - 22 окт. Во вторник пройдет расширенное заседание регионального правительства под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«В мероприятии примут участие руководители областных министерств и ведомств, а также главы муниципальных образований», - отмечается в материале.

Заседание начнется в 10:00. Связь с некоторыми его участниками будут поддерживать в режиме видеоконференции.