РИАМО – 21 окт. Ногинские спасатели разыскали двух женщин, потерявшихся в лесу, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

«В воскресенье, 20 октября, в 16:30 в систему – 112 поступило сообщение о том, что на территории Богородского городского округа, в районе села Воскресенское в лесном массиве заблудились две женщины 1957 и 1970 года рождения. В 15:00 они пошли в лес на прогулку, заблудились и самостоятельно выйти из леса не могут», – отмечается в сообщении.

В район поиска незамедлительно отправились спасатели поисково-спасательного отряда №8 Ногинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» под руководством старшего смены Арсена Багдасаряна.

Старший смены уточнил, что о потерявшихся были оповещены экстренные службы, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт» и Ногинского отделения «Россоюзспас».

«С потерявшимися женщинами была установлена связь по телефону. Прибыв на место, мы организовали поиск. В лесу быстро темнело, для освещения места поиска использовались электрические фонари. В 18:10 мы доложили оперативному дежурному, что женщины найдены в лесу, и проводили их до автомобиля. Медицинской помощи не потребовалось», – разъяснил Багдасарян.

Всего в поисках принимало участие 10 человек и четыре единицы техники.

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» в очередной раз напоминают жителям Подмосковья о необходимости соблюдать меры предосторожности, отправляясь в лес.