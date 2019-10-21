РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 окт. В подмосковном Подольске полицейские задержали вора-карманника, вытащившего телефон и банковскую карту из кармана куртки, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 3 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 28-летнего местного жителя, работающего разборщиком в крупной торговой сети, о том, что из кармана куртки неизвестным были похищены мобильный телефон и банковская карта. Общая сумма причиненного ущерба составила более 8 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был установлен и задержан ранее судимый 25-летний местный житель, который дал признательные показания в совершении данного преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.