РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 окт. Предварительный этап конкурса актерского мастерства пройдет в школах Котельников 22 и 25 октября, затем лучшие актеры-любители встретятся в финале данного этапа, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Второй год подряд народный коллектив театра «На стульях» при поддержке администрации Котельников проводит городской конкурс актерского мастерства.

«Предварительные этапы пройдут в трех школах и в филиале «Котельники» университета «Дубна». Мы выберем лучших актеров-любителей, которые встретятся в финале» – сказал актер театра «На стульях» Денис Захаров.

Всего в предварительном этапе конкурса примут участие около 100 человек, 20 победителей встретятся в финале данного этапа, который состоится в середине ноября в филиале «Котельники».

«На данный момент предварительный этап прошел в школе №2 – в нем приняли участие 30 человек, решением жюри шесть из них прошли в финал. 22 и 25 октября будут определены финалисты в остальных школах города, а завершится предварительный этап в филиале «Котельники», – говорится в сообщении.

В рамках конкурса для участников будут организованы мастер-классы по актерскому мастерству и технике речи.