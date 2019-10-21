РИАМО – 21 окт. Шорт-трекисты из Подмосковья завоевали пять медалей международных соревнований, которые прошли с 18 по 20 октября в итальянском городе Бормио, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Подмосковные спортсмены в составе сборной России стали обладателями пяти наград различного достоинства. В забеге на 500 метров у мужчин весь пьедестал заняли российские спортсмены. Даниил Краснокутский стал обладателем серебра, золото досталось Константину Ивлиеву, а замкнул тройку призеров Владимир Балбеков», – отмечается в сообщении.

Также представитель Московской области отметился золотом в составе эстафетной команды на 3 тысячах метрах и двумя бронзовыми наградами – на дистанции 1,5 тысячи метров и в многоборье.

В женском зачете на дистанции 500 метров на третью ступень пьедестала взошла Анастасия Данилова, также выступающая за Московскую область.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков пожелал спортсменам поддерживать набранную форму и оставаться конкурентоспособными на самом высоком уровне.