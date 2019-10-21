РИАМО - 21 окт. Инвестиционный проект по производству пастилы и мармелада реализуют в подмосковном Подольске, участок площадью 2,9 гектара в деревне Малое Брянцево передали под проект инвестору ООО «Верокко» в аренду на 10 лет, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Крупный инвестиционный проект по производству пастилы и мармелада в Подольске принесет более 134 миллионов в консолидированный бюджет Московской области и порядка 200 миллионов рублей в бюджет Российской Федерации», – заявил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Инвестор планирует запустить производственные корпусы на предоставленном участке до 2022 году. Предполагается, что на заводе будут производить 1,2 тонны сладостей в час.

Всего в проект инвестируют около 430 миллионов рублей. Будет создано 75 рабочих мест.

На сегодняшний день в Московской области функционирует 14 производителей мармелада и пастилы.