РИАМО (БАЛАШИХА) – 21 окт. Освещение восстановили на Липовой улице в деревне Соболиха подмосковной Балашихи после жалобы местной жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница написала на портал жалобу на отсутствие уличного освещения в деревне Соболиха. Она отметила, что на улице Липовая не горят фонари, из-за этого вечером на улице очень темно.

«Администрация Балашихи рассмотрела обращение по вопросу содержания территории по адресу: Балашиха, деревня Соболиха. Работы по восстановлению уличного освещения проведены», – сказала замглавы администрации округа Татьяна Калашникова.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.