РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 окт. Жителей подмосковных Люберец призвали не оставлять детей рядом с печами и нагревательными приборами одних, а также не давать им играть со спичками во избежание пожара, говорится в сообщении отдела надзорной деятельности МЧС по Люберецкому району.

На пожарах в Подмосковье с начала 2019 года погибло 290 человек, включая 18 детей, 316 получили травмы и ожоги. На объектах жилого сектора произошло 3345 пожаров, в садоводческих товариществах – 2267.

«Зачастую причиной становятся действия детей, которых оставили одних. Нельзя оставлять на виду спички, зажигалки, доверять маленьким детям наблюдать за топящимися печами и нагревательными приборами, пользоваться газовыми приборами», – говорится в сообщении.

Необходимо выучить с ребенком домашний адрес и номер телефона, чтобы при необходимости он мог сам обратиться за помощью в службу спасения. Возле телефона на листе бумаги нужно написать номера экстренных служб и объяснить ребенку, при каких обстоятельствах ими можно воспользоваться.