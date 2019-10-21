РИАМО - 21 окт. По всей Московской области с понедельника организуют ежедневные осмотры детских игровых площадок (ДИП) с использованием специального мобильного приложения, к ним привлекут инспекторов Госадмтехнадзора Подмосковья и общественников, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Ежедневный оперативный мониторинг состояния детских игровых площадок по мобильному приложению повысит безопасность ДИП, так как появится возможность быстрого устранения выявленных недочетов. Кроме того, повысится ответственность организаций за содержание площадок», - рассказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

По его мнению, бдительность энтузиастов позволить повысить качество содержания детской инфраструктуры Подмосковья.

«Особое внимание уделено детским площадкам по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Глава области велел приложить усилия к тому, чтобы из «тепловой карты» Центра управления регионом в сфере нарушений чистоты, порядка и благоустройства были устранены категории «двор» и «мусор», а победить беспорядок возможно только с привлечением неравнодушных граждан», - добавил Баженов.

На сегодняшний день за Общественным советом при Госадмтехнадзоре Московской области закреплены порядка 500 энтузиастов — представителей общественных объединений, организаций, а также внештатных инспекторов. Их привлекут к «дневному дозору» за детскими площадками.

Также сейчас в Подмосковье завершается актуализация сведений о детских игровых площадках, которых всего в регионе зарегистрировано более 14 тысяч, и их эксплуатирующих организациях в Региональной геоинформационной системе.