РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 21 окт. Управляющие компании подмосковных Котельников закупили 48,5 тонны реагентов для использования в зимний период, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В понедельник в администрации Котельников прошло оперативное совещание, в рамках которого главе округа Андрею Булгакову отчитались о подготовке УК к зиме.

«На данный момент управляющими компаниями закуплено и подготовлено 42 единицы средств малой и крупной механизации, более 720 элементов инвентаря и 48,5 тонны противогололедных материалов. Помимо этого, 20 единиц крупной техники и 789 тонн пескосоляной смеси подготовлено МБУ «Спецтранс», – сказал начальник отдела благоустройства администрации округа Иван Жарков.

Он добавил, что все организации укомплектованы сотрудниками, составлен график уборки. В периоды обильных снегопадов уборку будут проводить в усиленном режиме.