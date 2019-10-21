РИАМО - 21 окт. В Московской области инспекторы регионального комитета лесного хозяйства провели в период с 14 по 18 октября 348 патрулирований лесного фонда, по итогам было выявлено 135 нарушений, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Патрулирования проводятся в рамках осуществления федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора. По их итогам было возбуждено 134 дела об административных правонарушениях, а также составлено 103 протокола.

«Больше всего протоколов составлено по нарушениям в Волоколамском (15), Истринском (15), Орехово-Зуевском (13), Ступинском (13) и Московском учебно-опытном лесничествах (11)», – отмечается в сообщении.

Чаще всего нарушения были связаны с правилами пожарной безопасности. Всего было зафиксировано 51 подобное нарушение.

Кроме того, было исполнено 20 предписаний об устранении выявленных нарушений.