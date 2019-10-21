РИАМО - 21 окт. Концепция благоустройства набережной реки Яуза в Мытищах стала победителем смотра-конкурса «Архитектурные произведения 2017-2019», который проходил в Москве в рамках фестиваля «Зодчество’19», говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

«Концепция благоустройства набережной реки Яуза в городе Мытищи стала победителем смотра-конкурса «Архитектурные произведения 2017-2019». Участок парка, создаваемый на территории городского округа Мытищи – это узел, связывающий Московскую область и Москву, важный этап в создании непрерывного зеленого пространства площадью более 13 тысяч гектаров», – отмечается в сообщении.

В результате реализации проекта жители Мытищ получат комфортное и современное пространство. Река пронизывает пространство всего города, за счет этого парк располагается вблизи основных жилых массивов. Каждый житель при желании сможет дойти пешком или доехать на велосипеде до ВДНХ или Сокольников.

Проект предусматривает создание новых функциональных сервисов для горожан, развитие транспортной связанности, сохранение и раскрытие природного и культурного потенциала территории.

При проектировании был проведен анализ BigData и определены точки развития будущего рекреационного пространства. Проведена масштабная работа по вовлечению жителей, которые делились своими идеями.

Международный фестиваль «Зодчество’19» проходил в Москве в Гостином дворе с 17 по 19 октября. Это главный смотр достижений в области архитектурной и градостроительной деятельности городов и регионов России. Участие в нем приняли 15 регионов РФ. Основной темой мероприятия в этом году стала «Прозрачность».

Подмосковье на фестивале представило одну из крупнейших экспозиций, ее отметили золотым знаком – высшей наградой смотра-конкурса «Регионы России».