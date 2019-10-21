РИАМО – 21 окт. Жителей Подмосковья предупредили о том, что неправильное ношение контактных линз может привести к потере зрения, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Пожалуй, каждый, кто имеет плохой зрение, хотя бы раз задавался вопросом – что выбрать: очки или контактные линзы.

«Последние уже давно являются неплохой альтернативой очкам и во многих случаях удобнее в использовании. Тем не менее, несоблюдение правил ношения линз может нанести серьезный вред здоровью», – отмечается в сообщении.

Так, врач-офтальмолог поликлиники Красногорской больницы №1 Анастасия Милосердина рассказала, что в регионе участились случаи обращения пациентов с язвами роговицы глаза и кератитом.

«После осмотра и сбора анамнеза выяснялось, что они пренебрегали правилами ношения контактных линз. Использовали их после истечения срока годности, спали в линзах, не снимали их вовремя, не обрабатывали раствором, не реагировали на дискомфорт и покраснения глаз», – перечислила офтальмолог.

Милосердина отметила, что кератит – опасное заболевание, которое развивается стремительно и требует своевременного адекватного лечения.

«Сначала пациент замечает незначительное покраснение. Чешется глаз, дискомфорт. И в этот момент он начинает самостоятельно закапывать в глаза различные капли, не думая о последствиях. После капель глаза побелели, зуд прошел, но на время. На самом деле выздоровления не произошло», – добавила она.

Кератит приводит к размягчению и расплавлению роговицы, образуется язва, перфорация – отверстие в глазной стенке и вся инфекция с поверхности глаза попадает внутрь и повреждает все оболочки.

Если вовремя не обратиться к специалистам, то можно потерять зрение, если лечение начать с опозданием, оно может не принести результата, подчеркнула Милосердина.