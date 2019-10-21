РИАМО – 21 окт. Более 620 тысяч результатов медицинских анализов получили москвичи на электронную почту после запуска данного сервиса на официальном сайте мэра столицы, говорится в сообщении пресс-службы городского департамента здравоохранения.

В тестовом режиме сервис заработал в июне этого года.

«Он позволяет получать результаты ряда лабораторных анализов на электронную почту. Всего на данный момент к сервису обратились почти 400 тысяч раз», – отмечается в сообщении.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, пациенту, прикрепленному к городской поликлинике, необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru.

Для этого потребуется указать номер мобильного телефона и адрес электронной почты, а в личном кабинете указать страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

После этого в разделе «Услуги» можно оформить подписку, выбрав пункт «Запрос на получение результатов лабораторных и иных видов исследований по электронной почте» во вкладке «Здоровье», дополняется в пресс-релизе.

Результаты анализов приходят в среднем в течение суток после их готовности. Если пациент, оформивший услугу и сдавший анализы в городской поликлинике, по какой-либо причине не получил результаты на электронную почту, ему необходимо обратиться в службу поддержку по адресу: lab@mosmedzdrav.ru.

«Столичная медицина становится удобнее для горожан. И услуга по получению результатов анализов на электронную почту – еще один элемент системы развития московского здравоохранения. У жителей Москвы есть возможность не тратить время на повторный поход в поликлинику за результатами анализов, а получить их, даже не выходя из дома», – разъясняется в материале.

Кстати, любой житель Москвы может принять участие в дальнейшем развитии городских поликлиник.

На портале «Активный гражданин» в настоящий момент идет голосование по новому стандарту городских поликлиник, в котором любой горожанин может высказать свое мнение по данному вопросу. Голосование доступно по ссылке.