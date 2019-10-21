РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 окт. В Подольске для студентов колледжа имени Никулина провели игру-викторину по биографии академика Сахарова, сообщается в группе «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольском колледже имени Никулина в понедельник, 21 октября, специалистами по работе с молодежью Василисой Власовой и Алиной Фильчиковой была проведена игра-викторина со студентами «По следам великого физика», посвященная памяти академика Сахарова», – говорится в сообщении.

Студенты смогли проверить свои знания биографии Сахарова и узнать новые интересные факты из его жизни.