РИАМО - 21 окт. Активисты Greenpeace и специалисты лицензированной компании «ТехноТерра» нашли очаги радиоактивного загрязнения на маршруте Юго-Восточной хорды, сообщается на сайте отделения организации в России.

Измерения провели на склоне между Московским заводом полиметаллов и железнодорожной станцией Москворечье. Также там взяли пробы грунта. Активисты заявили о том, что нашли пять очагов радиоактивного загрязнения с дозами гамма-излучения в 5-8 раз выше естественного фона.

«Альфа-активные торий-232 и радий-226 были обнаружены непосредственно на участке, по которому планируется строить Юго-Восточную хорду, а не рядом с ним», – говорится в сообщении.

По результатам анализа удельная активность тория-232 в одной из проб составила 5,5 кБк/кг. По российскому закону это позволяет отнести данный грунт к радиоактивным отходам.

Глубже под землей экологи отметили еще большее загрязнение. Активисты опасаются, что при строительстве хорды радиоактивная пыль распространится на большие расстояния, дойдет до жилых домов.

Протоколы измерений направили в столичное управление Роспотребнадзора и мэру Москвы Сергею Собянину. Участники организации потребовали предпринять меры для защиты жизни и здоровья людей от радиационной опасности. В противном случае активисты намерены обращаться в прокуратуру и суд.

Экологи также просят отметить выявленные очаги знаками «радиационная опасность» и ограничить доступ на опасную территорию.

Ранее столичные власти сообщили о том, что проблем с радиацией в зоне строительства Юго‑Восточной хорды не выявлено. Заместитель генерального директора проектной организации Алексей Сидоренков сообщил, что, если в процессе мониторинга будет выявлено радиоактивное загрязнение, будет незамедлительно начата рекультивация.

На территории Московского завода полиметаллов, рядом с которым проходит хорда, в 1950-60-е годы прошлого века складировались отходы урановых и ториевых руд. Власти столицы заверили, что маршрут трассы пройдет в стороне от захоронений.