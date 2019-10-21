РИАМО - 21 окт. В Москве на сегодняшний день обустроено 346 километров выделенных полос, до конца года появится еще несколько А-полос, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В сутки по ним проезжают больше 3,3 миллиона пассажиров городского транспорта и такси. Там, где транспорт идет по выделенкам, его скорость увеличивается на 15-30%», – написал Собянин в своем аккаунте в Instagram.

Он также уточнил, что до конца 2019 года в Москве планируется обустроить еще 20 километров выделенных полос.