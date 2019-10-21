РИАМО (БАЛАШИХА) – 21 окт. Благотворительный матч по мини-футболу в поддержку 8-летнего Пети Журавлева с ДЦП проведут в подмосковной Балашихе 3 ноября, собранные средства пойдут на покупку специализированного велотренажера, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Мероприятие состоится 3 ноября на поле спортивного стадиона «Метеор» в Балашихе.

«Мы приглашаем неравнодушных жителей нашего города принять участие в благотворительном матче по мини-футболу. Финансовые средства будут направлены на приобретение техники для мальчика, который страдает ДЦП. Совместными усилиями мы можем сделать жизнь Пети Журавлева полноценнее и радостнее», – сказала замначальника управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Юлия Евстигнеева.

Она добавила, что мальчику необходим специализированный велотренажер. Он поможет ребенку улучшить координацию движений и навыки ходьбы. Стоимость оборудования – более 100 тысяч рублей.

Проект «Благотворительный матч» организован на базе Объединенной подмосковной лиги в начале 2018 года. Основной задачей проекта является сбор средств на лечение и реабилитацию детей. В рамках проекта проходят матчи по футболу и волейболу между предприятиями и организациями Балашихи. В 2019 году к проекту присоединилась спортивная школа «Метеор».