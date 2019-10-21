РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 окт. Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Дениско помог матери ребенка-аутиста из Люберец приобрести необходимые ее сыну препараты и средства личной гигиены, говорится в сообщении пресс-службы депутата.

К Дениско за помощью обратилась жительница городского округа Юлия Ларионова, у которой на иждивении находятся двое детей, один из которых – ребенок-аутист. Пятилетний сын нуждается в дорогостоящих лекарствах и памперсах, поскольку не может самостоятельно ходить, денег на которые у матери нет.

«Вопрос был решен незамедлительно, депутат вручил Юлии Ларионовой необходимые для лечения препараты и памперсы, отметив, что помочь больному ребенку – долг каждого из нас», – говорится в сообщении.

Ежегодно к Дениско обращаются родители больных детей с просьбой об оказании помощи.

«Так, одного из детей депутат устроил в оздоровительный центр с применением уникального метода лечения – дельфинотерапии, другим детям помог бесплатно пройти курс лечения в соляной пещере, третьим – оказал помощь в приобретении дорогостоящих лекарств, а также выделил машину для перевозки больного ребенка до больницы», – отмечается в сообщении.

Каждое обращение к депутату об оказании помощи больным детям не остается без внимания парламентария и решается оперативно.