РИАМО – 21 окт. Транспортные полицейские задержали подозреваемого в заведомо ложном сообщении об опасном предмете в самолете авиарейса Улан-Удэ – Москва, сообщается на сайте Восточно – Сибирского линейного управления МВД РФ на транспорте.

Установлено, что на единый номер «112» системы вызова экстренных служб Республики Бурятия поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что в салоне самолета авиарейса Улан-Удэ – Москва находится опасный предмет.

«На момент поступления указанного сообщения, самолет уже вылетел из аэропорта города Улан-Удэ и командиром судна было принято решение совершить вынужденную посадку в аэропорту города Красноярск. В результате осмотра самолета установлено, что угрозы жизни и здоровью граждан нет, опасных предметов не обнаружено», – говорится в сообщении.

Транспортными полицейским в городе Улан-Удэ мужчина, который осуществил указанный звонок, установлен и задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются причины ложного сообщения.