РИАМО - 21 окт. Участницы проекта «Женское лидерство» на встрече в Москве рассказали о предстоящем сезоне конкурса «Лидеры России» 2019-2020 годов, поделились своими историями успеха, ответили на вопросы слушателей и призвали женщин активнее участвовать в конкурсе, сообщается на сайте конкурса.

«Конкурс «Лидеры России» будет идти уже третий год. По итогам первых двух лет мы наблюдаем картину в финале, что девушек только 13%. Мне кажется, что это достаточно низкий процент и нужно стремиться к лучшим мировым практикам включения женщин в советы директоров, в топы управленческих команд, где этот процент держится порядка 30-35%. Конечно, мне хотелось бы, чтобы девушек на конкурсе стало больше», — сказала победитель первого сезона конкурса «Лидеры России», эксперт инвестиционного департамента Российского фонда прямых инвестиций Светлана Костикова.

Она отметила, что, по данным нескольких исследований, немоногендерные команды, которые включают мужчин и женщин, управляют эффективнее, чем сугубо мужские коллективы. Также была собрана статистика по 2 тысячам организаций, где прибыльность компаний с разноплановым составом директоров оказалась выше на 10-15%.

«Поэтому в потенциале, если женщин в наших управленческих командах будет больше, это может привести положительный «профит» для экономики страны. Но для того, чтобы они туда пробивались, нужно давать возможность социального лифта, и конкурс – это тот инструмент, с помощью которого можно реализовать все свои амбиции», — подчеркнула Костикова.

По мнению одного из участников встречи, победителя первого сезона конкурса «Лидеры России», директора программы Master in Public Strategy (MPS) Московской школы управления «Сколково» Екатерины Вебер, «Женское лидерство» – это про принятие решений, про предпринимательство, про то, как важно предпринимать новые шаги в своей жизни, не стесняться, не переживать, идти и подавать заявку на участие в конкурсе «Лидеры России».

«Так случилось, что я попала сразу в два меньшинства: победила в конкурсе «Лидеры России» в 25 лет, а также попала в меньшинство девушек. Нас было всего 13 из 100. В проекте «Женское лидерство» мы стараемся фокусироваться на историях успеха, чтобы женщины, которые победители в конкурсе или дошли до финала, рассказали, как им удается совмещать в своей жизни карьерную траекторию, семью, детей, проекты, хобби, заботу о родителях. Такие встречи с преуспевающими девушками очень вдохновляют», — подчеркнула Вебер.

После запуска третьего сезона конкурса «Лидеры России» Костикова со своей командой планирует проводить лекции с победительницами первого и второго сезонов на постоянной основе. До конца марта планируется масштабирование проекта при поддержке клуба «Эльбрус» и проведение ежемесячных встреч с успешными женщинами.