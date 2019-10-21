РИАМО - 21 окт. Редакция портала «РИАМО в Балашихе» просит своих читателей не доверять сайту-клону портала, который был создан неизвестными лицами.

В интернете появился сайт-клон портала «РИАМО в Балашихе» по адресу http://riarnobalashiha.ru/. Сайт полностью копирует название и логотип оригинала, новостные публикации и фотоматериалы. По дизайну сайт также очень похож на «РИАМО в Балашихе».

Редакция портала «РИАМО в Балашихе» предупреждает, что сайт-клон никак не относится к Региональному информационному агентству Московской области (РИАМО). Адрес сайта оригинального портала - https://riamobalashiha.ru/.

Читателей призвали быть внимательными и не доверять сайту-клону.