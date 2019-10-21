РИАМО – 21 окт. Валерий Фадеев стал новым председателем российского Совета по развитию гражданского общества и правам человека, сообщается на сайте СПЧ.

«Российский журналист, общественный деятель и секретарь Общественной палаты Российской Федерации Валерий Фадеев с сегодняшнего дня указом главы государства Владимира Путина назначен советником президента и председателем Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека», — говорится в сообщении.

Указ о назначении подписан Путиным в понедельник. В этот же день президент освободил от должности предыдущего председателя — Михаила Федотова.

О скором уходе Федотова с поста председателя ранее рассказала СМИ член совета Ева Меркачева. Федотов достиг предельного возраста пребывания на госслужбе, этот срок ему не продлили. Он занимал пост главы СПЧ и советника президента с 2010 года. Ему 70 лет.