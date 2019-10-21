РИАМО - 21 окт. В Москве четырех бывших должностных лиц воинской части осудили за мошенничество, злоумышленники присвоили себе около 21 миллиона рублей, двое получили условные сроки, говорится в сообщении пресс-службы Главного военного следственного управления СК РФ.

«Доказательства, собранные военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Ракетным войскам стратегического назначения, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении подполковника запаса Алексея Якимова, в декабре 2009 года уволенного с военной службы с должности начальника отдела планирования научно-исследовательских работ войсковой части 44026», – отмечается в сообщении.

Также приговор вынесли в отношении сменившего Якимова Антона Макеева, занимавшего эту должность до февраля 2011 года, бывших начальника финансово-экономической службы полковника запаса Сергея Лупина и начальника планово-экономического отделения финансово-экономической службы Ирины Борисовой.

Злоумышленников обвинили по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой и в особо крупном размере». В период с 2009 по 2011 годы они, пользуясь доверием командования, оформляли и направляли в банковские учреждения подложные финансовые документы. Благодаря этому они получили 21 миллион рублей, 12,5 миллионов досталось Лупину, по 3,3 миллиона – Якимову и Борисовой, 2,2 миллиона – Макееву.

О преступлениях узнали во время расследования хищений в другой воинской части.

Лупин и Борисова добровольно возместили часть ущерба, каждый выплатил по 500 тысяч.

Солнечногорский военный суд приговорил Лупина к 4,5 годам лишения свободы, Якимова к трем годам лишения свободы. Борисова и Макеев получили 3 и 1,5 года условно. Суд обязал осужденных возместить государству причиненный материальный ущерб.