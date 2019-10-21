РИАМО (БАЛАШИХА) – 21 окт. Сотрудники ГИБДД Балашихи провели для учащихся школы №20 профилактическое мероприятие, на котором напомнили им об основных правилах дорожного движения, дорожных ловушках, с которыми сталкиваются дети на проезжей части в условиях, говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«Стражи порядка напомнили ребятам основные правила безопасного участия детей в процессе дорожного движения, при переходе проезжей части, управления велосипедами, моноколесами, гироскутерами и другими средствами передвижения. Они рассказали о дорожных ловушках, с которыми сталкиваются дети на проезжей части в условиях города с интенсивным движением транспорта, напомнили о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток», – говорится в сообщении.

В ходе мероприятия госавтоинспекторы продемонстрировали тематические видеоматериалы по безопасности дорожного движения. Ребята из школьного отряда ЮИД совместно с сотрудником ГИБДД обратились к водителям с призывами соблюдать правила дорожного движения и раздали листовки о необходимости использования детских удерживающих устройств.