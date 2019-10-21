РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 окт. В 18 многоквартирных домах микрорайона Климовск Подольска 22 октября временно отключат воду и отопление из-за проведения ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«22 октября будут выполняться плановые ремонтные работы. Во время их проведения, с 9:30 до 13:00, будет приостановлена подача холодной и горячей воды, а также отопления по следующим адресам в микрорайоне Климовск: улица Молодежная, дома №№2/1, 2/2, 2/3, 3, 4, 6; улица Заводская, дома №№2, 12, 14, 16, 18, 20А, 20Б, 20В, 22, 24, 24А, 24/1», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.