РИАМО - 21 окт. Члены комиссии по вопросам помилования на территории Московской области совместно с работниками отдела по вопросам помилования администрации губернатора Подмосковья посетили с рабочим визитом СИЗО №8 в Сергиевом Посаде, где рассказали осужденным об их праве на помилование.

В ходе посещения следственного изолятора №8 члены комиссии совершили обход ряда объектов подразделения, где ознакомились с коммунально-бытовыми условиями и условиями труда, созданными для содержания осужденных отряда по хозяйственному обслуживанию учреждения, в том числе: в общежитии, пищеблоке, пекарне, комнатах отдыха и иных помещениях, проверили наличие стендов, разъясняющих порядок обращения с ходатайством о помиловании к президенту Российской Федерации.

Члены комиссии и работники отдела по вопросам помилования администрации губернатора Московской области провели личные беседы с осужденными, на которых разъяснили осужденным механизм реализации их права на помилование, процедуру обращения, сроки и порядок рассмотрения ходатайств о помиловании.

Члены комиссии также подробно ответили на вопросы, касающиеся процедуры помилования, снятия судимости, возможности трудоустройства после освобождения. Жалоб от осужденных на условия содержания и личных обращений не поступало.

В ходе личного приема была проведена предварительная проверка имеющихся в учреждении документов к ходатайству о помиловании осужденного из отряда хозяйственного обслуживания, обратившегося к президенту Российской Федерации, ознакомились с подготовленной на него характеристикой и провели с ним беседу.

Также члены комиссии по вопросам помилования на территории Московской области и представители отдела по вопросам помилования администрации губернатора Московской области посетили Уголовно-исполнительную инспекцию, филиал по Сергиево-Посадскому округу, УФСИН России по Московской области.

В ходе посещений были проведены беседы с сотрудниками филиалов Уголовно-исполнительной инспекции о разъяснении указа президента Российской Федерации «О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации».

Члены комиссии также оказали консультационно-методическую помощь по вопросам подготовки необходимых документов к ходатайствам о помиловании состоящих на учете лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, ознакомились с наличием тематических стендов, их доступности, полноты информации по вопросам помилования (процедура обращения, сроки и порядок рассмотрения ходатайств о помиловании).