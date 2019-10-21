РИАМО – 21 окт. Мужчине, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции в подземном переходе на станции метро «Савеловская» в столице, избрали меру пресечения, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Москве.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по факту нападения на сотрудника полиции расследуется уголовное дело в отношении жителя столицы по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

«Как сообщалось ранее, примерно в 05 часов 50 минут 19 октября 2019 года в подземном переходе станции метро «Савеловская», при проверке документов, мужчина нанес один удар ножом в грудь 28-летнему сотруднику. В настоящее время жизни сотрудника полиции ничего не угрожает, он находится на лечении в одной из городских больниц», – говорится в сообщении.

В понедельник по ходатайству следствия в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается, резюмируется на сайте.